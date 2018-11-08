Толщина вентилятора SilverStone FN124 составляет 15 мм
Разработчики компании SilverStone представили тонкий 120-миллиметровый корпусный вентилятор FN124. Он отличается от аналогичных на рынке тем, что его толщина составляет 15 мм, тогда как размер остальных составляет 25 мм.
Вентилятор имеет девять лопастей изогнутой саблевидной формы. Перемычки соединения позволили производителям увеличить их жесткость. Двигатель SilverStone FN124 подключается к трехконтактному разъему питания, а ротор опирается на скользящий подшипник со сроком службы 40 тысяч часов. Скорость вращения вентилятора составляет до 1500 оборотов в минуту. При максимальных оборотах достигается поток 42,58 м3/ч. Шум устройства измеряется 18 дБа. По предварительной информации, стоимость вентилятора составит 15 долларов.
Вентилятор имеет девять лопастей изогнутой саблевидной формы. Перемычки соединения позволили производителям увеличить их жесткость. Двигатель SilverStone FN124 подключается к трехконтактному разъему питания, а ротор опирается на скользящий подшипник со сроком службы 40 тысяч часов. Скорость вращения вентилятора составляет до 1500 оборотов в минуту. При максимальных оборотах достигается поток 42,58 м3/ч. Шум устройства измеряется 18 дБа. По предварительной информации, стоимость вентилятора составит 15 долларов.
Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 20:48