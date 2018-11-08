Толщина вентилятора SilverStone FN124 составляет 15 мм





Вентилятор имеет девять лопастей изогнутой саблевидной формы. Перемычки соединения позволили производителям увеличить их жесткость. Двигатель SilverStone FN124 подключается к трехконтактному разъему питания, а ротор опирается на скользящий подшипник со сроком службы 40 тысяч часов. Скорость вращения вентилятора составляет до 1500 оборотов в минуту. При максимальных оборотах достигается поток 42,58 м3/ч. Шум устройства измеряется 18 дБа. По предварительной информации, стоимость вентилятора составит 15 долларов.