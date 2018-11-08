Citroen выпустил два новых минивэна для России





Стоимость C4 SpaceTourer составляет 1,9 миллиона рублей, а Grand C4 SpaceTourer — 1,85 миллиона рублей. Под капотами автомобилей производитель установил бензиновый двигатель мощностью 150 лошадиных сил. Трансмиссия представлена шестиступенчатой автоматической коробкой переключения передач. Также доступна версия Grand C4 SpaceTourer с 115-сильным дизельным мотором, работающим в паре с шестискоростной механической коробкой.Минивэны представлены в трех модификациях: Live, Feel и Shine. В базовом оснащении автомобили имеют круиз-контроль с ограничителем скорости, датчики света и дождя, запуск двигателя без ключа, систему контроля усталости водителя, двухзонный климат-контроль, подогрев передних сидений и мультимедийный комплекс с сенсорным дисплеем диагональю 7 дюймов.Стоимость модели Feel составляет 2 миллиона рублей за C4 SpaceTourer и 2,075 миллиона рублей за Grand C4 SpaceTourer. Данная модификация оснащена противотуманными фарами, функцией автоматического складывания зеркал, парктроником, 12-дюймовым дисплеем цифровой панели, информационно-развлекательные системы и Apple CarPlay.