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Citroen выпустил два новых минивэна для России

Разработчики компании Citroen заявили, что выпустили два новых минивэна для России. Речь идет о моделях C4 SpaceTourer и Grand C4 SpaceTourer, которые пришли на смену автомобилям из линейки C4 Picasso.

Citroen выпустил два новых минивэна для России

Стоимость C4 SpaceTourer составляет 1,9 миллиона рублей, а Grand C4 SpaceTourer — 1,85 миллиона рублей. Под капотами автомобилей производитель установил бензиновый двигатель мощностью 150 лошадиных сил. Трансмиссия представлена шестиступенчатой автоматической коробкой переключения передач. Также доступна версия Grand C4 SpaceTourer с 115-сильным дизельным мотором, работающим в паре с шестискоростной механической коробкой.

Минивэны представлены в трех модификациях: Live, Feel и Shine. В базовом оснащении автомобили имеют круиз-контроль с ограничителем скорости, датчики света и дождя, запуск двигателя без ключа, систему контроля усталости водителя, двухзонный климат-контроль, подогрев передних сидений и мультимедийный комплекс с сенсорным дисплеем диагональю 7 дюймов.

Стоимость модели Feel составляет 2 миллиона рублей за C4 SpaceTourer и 2,075 миллиона рублей за Grand C4 SpaceTourer. Данная модификация оснащена противотуманными фарами, функцией автоматического складывания зеркал, парктроником, 12-дюймовым дисплеем цифровой панели, информационно-развлекательные системы и Apple CarPlay.



 
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 20:36

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