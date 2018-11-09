Учёные назвали неожиданную опасность недосыпания





При проведении исследований были проанализированы данные, полученные путём обследования более двадцати пяти тысяч добровольцев из США и Китая. Участников эксперимента опрашивали на предмет количества их сна в сутки и брали образцы мочи для выявления маркеров, которые указывают уровень гидратации организма. Результат показал, что люди, тратящие на сон менее шести часов в сутки, имели более концентрированную мочу, и риск обезвоживания организма у них повышался на 16-59 процентов.Это происходит из-за колебания уровня антидиуретического гормона вазопрессина, который помогает поддерживать оптимально допустимый уровень воды в организме. Вазопрессин вырабатывается во время сна в больших количествах, поэтому при недосыпании его концентрация становится меньше, что может привести к обезвоживанию. Чтобы нормализовать водный баланс, учёные рекомендуют пить после сна дополнительное количество воды.