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25-летняя дочь Сергея Шнурова в нижнем белье сфотографировалась на балконе

На своей странице в Instagram дочь лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова Серафима опубликовала фотографию в нижнем белье. Снимок получился из серии «похмельное утро», как решили подписчики.

25-летняя дочь Сергея Шнурова в нижнем белье сфотографировалась на балконе

На фотографии девушка сидит с сигаретой в руках на обшарпанном балконе, а возле нее лежит пустая бутылка из-под пива и пепельница. На ней надето эротическое черное боди и рваные на коленях джинсы. В описании к посту Шнурова отметила, что любит снимки в стиле «старшеклассница старается показаться крутой». Подписчики, привыкшие видеть ее в более скромном наряде, при виде этой сексуальной раскрепощенной хулиганки были ошарашены.

Серафима не посещает тусовки мира шоу-бизнеса. Она живет в Санкт-Петербурге и работает графическим дизайнером. «А есть продолжение фотосета, где старшеклассница отхватывает ремня от бати?», «Питерский натюрморт», - писали в комментариях пользователи. Некоторые благодаря фотографии вспомнили свою молодость: «Отличное фото. Почти вернула в юность, только «пепелки» у нас были стеклянные, да и пиво желало лучшего». Кроме того, некоторые пользователи отметили в нереальность такого похмелья: «Не может быть похмельного утра с таким идеальным лицом, даже если это «лакшери» похмелье».

25-летняя дочь Сергея Шнурова в нижнем белье сфотографировалась на балконе

Отметим, что Серафима Шнурова два года назад вышла замуж. Подписчики узнали об этом, когда увидели на снимках обручальное кольцо. Избранником девушки стал бармен. После замужества она взяла двойную фамилию Шнурова-Астанина.

У Сергея Шнурова двое детей. Серафима Шнурова — дочь от первого брака с Марией Исмагиловой. От второго брака со Светланой Костициной у музыканта сын — 18-летний Аполлон.



 
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Общество / Культура
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 20:12

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