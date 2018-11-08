Актриса Анна Михалкова показала поклонникам повзрослевшего сына

Подписала фотографию Анна, как всегда с юмором, по-доброму назвав сына «хомяком» и «гопником», и сопроводив придуманным ею недавно забавным хештегом #яумеювоспитыватьмонстров. Подписчики остались в восторге от подобного комментария Михалковой, по достоинству оценив её юмор.Напомним, что Анна Михалкова замужем за предпринимателем Альбертом Баковым. Она многодетная мама – у них с мужем трое детей. Старшему сыну Андрею не так давно исполнилось 18 лет, среднему сыну Сергею - 17, а младшенькой Лидии – всего пять.