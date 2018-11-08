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Актриса Анна Михалкова показала поклонникам повзрослевшего сына

Недавно старшая дочь известного кинорежиссёра Никиты Михалкова Анна опубликовала на своей Instagram-странице фотографию 18-летнего сына Андрея. Поклонники отмечают, что взрослея он становится похожим на своего звёздного деда в молодости.

Актриса Анна Михалкова показала поклонникам повзрослевшего сына

Подписала фотографию Анна, как всегда с юмором, по-доброму назвав сына «хомяком» и «гопником», и сопроводив придуманным ею недавно забавным хештегом #яумеювоспитыватьмонстров. Подписчики остались в восторге от подобного комментария Михалковой, по достоинству оценив её юмор.

Напомним, что Анна Михалкова замужем за предпринимателем Альбертом Баковым. Она многодетная мама – у них с мужем трое детей. Старшему сыну Андрею не так давно исполнилось 18 лет, среднему сыну Сергею - 17, а младшенькой Лидии – всего пять.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 19:45

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