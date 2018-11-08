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В Госдуме предложили лишить Михаила Ефремова звания «Заслуженный артист»

Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян предложил лишить актера Михаила Ефремова звания «Заслуженный артист Российской Федерации». Манукян посчитал непатриотичными слова Ефремова о «имперском мороке и фантомных болях» России.

В Госдуме предложили лишить Михаила Ефремова звания «Заслуженный артист»

Вадим Манукян подчеркнул, что это позволит создать механизм отзыва званий у деятелей культуры и искусств, которые позорят профессию. На призыв отреагировал актер, который выразил равнодушие к данной теме словами «мне по барабану».

В эфире украинской радиостанции «Новое время» 1 ноября Ефремов заявил, что после развала СССР у России закончился «коммунистический морок», однако страну мучают «фантомные боли».

Солист группы «Машина времени» Андрей Макаревич назвал обсуждение слов Ефремова «мышиной возней» и призвал не пиарить на пустом месте «этих депутатов».

Отметим, что в июне текущего года глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе предложил создать список «крымоненавистников» и внести в него Ефремова. Такая реакция связана с мнением актера о необходимости отдать Крымский мост Украине.



 
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 19:44

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