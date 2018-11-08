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Муж Ксении Бородиной Курбан Омаров показал видео с празднования дня рождения тёщи

Муж Ксении Бородиной Курбан Омаров показал видео с семейного праздника. 8 ноября мать известной ведущей Инна Булатовна празднует день рождения.

На праздник в ресторане собралось почти всё семейство. Не было старшей внучки Маруси, по всей вероятности, она была на тренировке.

Муж Ксении Бородиной Курбан Омаров показал видео с празднования дня рождения тёщи

Инне Булатовне, как водится в таких случаях, преподнесли торт, а малышка Теона мило пропела Happy Birthday To You.

Заметно, что дочка даже не стала наряжаться или как-то по особенному краситься. Всё выглядит по-домашнему и невероятно мило.

Муж Ксении Бородиной Курбан Омаров показал видео с празднования дня рождения тёщи

Но самое характерное это то, что все эти кадры сперва запечатлел, а потом выложил в Сети зять именинницы - Курбан Омаров.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:34

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