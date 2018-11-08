АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные нашли противовоспалительный белок в организме рыбок Данио
EUR 75.68 USD 66.09
Курс валют на 08.11.2018

Ученые разработали способ доставки лекарств в мозг при помощи ультразвука

Американские ученые из Стэнфордского университета (Stanford University) в ходе исследования разработали способ доставки лекарств в мозг при помощи ультразвука. Это поможет доставлять лекарственные препараты в необходимые участки органа, не повреждая другие. Отмечается, что лекарство доставляется с точностью до полмиллиметра.

Ученые разработали способ доставки лекарств в мозг при помощи ультразвука

Биологи рассказывают, что во время эксперимента убедились, что активация ультразвукового луча снижалась активность нервной системы в целевой области из-за воздействия. При изменении интенсивности луча можно было управлять активностью нейронов.

По словам авторов исследования, подобная технология не только позволит ускорить развитие нейрофизиологических исследований, но и быстро перейти к практике в клинических условиях. Ученый Рага Эйран отмечает, что на данный момент каждый компонент исследования одобрен для проведения клинических экспериментов, и медики готовы изучить потенциал технологии не только на лабораторных крысах, но и на пациентах больниц.

Специалисты рассказывают, что благодаря новой методике решается главная проблема доставки лекарственных препаратов в мозг - гематоэнцефалическим барьером, блокирующий любые проникновения в орган. Из-за этого терапия рака мозга является одной из самых сложных в современной медицине.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 19:19

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые разработали способ доставки лекарств в
Ольга Гажиенко раскритиковала бросившую сына ради
Флагманский смартфон Xiaomi Mi Mix 3 наделили
Многофункциональное устройство ZMI Travel
Актриса Виктория Исакова несколько лет скрывала,
Подписан Договор о партнерстве между ОКР и
В Колорадо намерены запретить рабство
Молодая мама Ольга Рапунцель появилась в эфире
На открытом Путиным месторождении нашли огромный
Samsung бесплатно раздает microSD на 512 ГБ
Смартфон с 12 Гб оперативной памяти выйдет в 2019
В Карелии фура с каменными блоками проехала
В Великобритании 50-летняя женщина родила
Миллионер из шоу «Замуж за Бузову» Евгений
В Калуге выпущен юбилейный 500 000-ый седан
56-летняя актриса Мег Райан тайно вышла замуж
Парубий предостерег Евросоюз от строительства
В Карелии собака спасла хозяйку от ограбления
Сергей Тракторист устроился работать в
«Шепот земли» расскажет российским физикам о
Пользователи Facebook вскоре смогут удалять
В Москве из ТРЦ "Ереван Плаза" эвакуируют людей
В Краснодаре мужчина выбросил 15 кошек с
В Лос-Анджелесе 28 ноября состоится премьера
Вечерами Ольгу Бузову развлекает пиар-агент и
Учёные назвали фактор, мешающий сбрасывать лишний
Дарья Жукова в сексуальном наряде посетила
Простой трюк Кейт Миддлтон и принца Уильяма
Голливудский актёр Оуэн Уилсон не желает видеть
Россия поставила Филиппинам партию
Просмотреть все новости