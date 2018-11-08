Ученые разработали способ доставки лекарств в мозг при помощи ультразвука





Биологи рассказывают, что во время эксперимента убедились, что активация ультразвукового луча снижалась активность нервной системы в целевой области из-за воздействия. При изменении интенсивности луча можно было управлять активностью нейронов.По словам авторов исследования, подобная технология не только позволит ускорить развитие нейрофизиологических исследований, но и быстро перейти к практике в клинических условиях. Ученый Рага Эйран отмечает, что на данный момент каждый компонент исследования одобрен для проведения клинических экспериментов, и медики готовы изучить потенциал технологии не только на лабораторных крысах, но и на пациентах больниц.Специалисты рассказывают, что благодаря новой методике решается главная проблема доставки лекарственных препаратов в мозг - гематоэнцефалическим барьером, блокирующий любые проникновения в орган. Из-за этого терапия рака мозга является одной из самых сложных в современной медицине.