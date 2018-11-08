Ученые разработали способ доставки лекарств в мозг при помощи ультразвука
Американские ученые из Стэнфордского университета (Stanford University) в ходе исследования разработали способ доставки лекарств в мозг при помощи ультразвука. Это поможет доставлять лекарственные препараты в необходимые участки органа, не повреждая другие. Отмечается, что лекарство доставляется с точностью до полмиллиметра.
Биологи рассказывают, что во время эксперимента убедились, что активация ультразвукового луча снижалась активность нервной системы в целевой области из-за воздействия. При изменении интенсивности луча можно было управлять активностью нейронов.
По словам авторов исследования, подобная технология не только позволит ускорить развитие нейрофизиологических исследований, но и быстро перейти к практике в клинических условиях. Ученый Рага Эйран отмечает, что на данный момент каждый компонент исследования одобрен для проведения клинических экспериментов, и медики готовы изучить потенциал технологии не только на лабораторных крысах, но и на пациентах больниц.
Специалисты рассказывают, что благодаря новой методике решается главная проблема доставки лекарственных препаратов в мозг - гематоэнцефалическим барьером, блокирующий любые проникновения в орган. Из-за этого терапия рака мозга является одной из самых сложных в современной медицине.
Биологи рассказывают, что во время эксперимента убедились, что активация ультразвукового луча снижалась активность нервной системы в целевой области из-за воздействия. При изменении интенсивности луча можно было управлять активностью нейронов.
По словам авторов исследования, подобная технология не только позволит ускорить развитие нейрофизиологических исследований, но и быстро перейти к практике в клинических условиях. Ученый Рага Эйран отмечает, что на данный момент каждый компонент исследования одобрен для проведения клинических экспериментов, и медики готовы изучить потенциал технологии не только на лабораторных крысах, но и на пациентах больниц.
Специалисты рассказывают, что благодаря новой методике решается главная проблема доставки лекарственных препаратов в мозг - гематоэнцефалическим барьером, блокирующий любые проникновения в орган. Из-за этого терапия рака мозга является одной из самых сложных в современной медицине.
Наука
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 19:19