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Уфолог зафиксировал мистический голос во время трансляции с МКС

Известный уфолог Валентин Дегтярев во время просмотра трансляции в МКС выделил странный шум, похожий на мистический голос. По мнению исследователя, находка является очередным доказательством существования внеземных цивилизаций.

Уфолог зафиксировал мистический голос во время трансляции с МКС

Валентин Дегтярев отмечает, что на записи можно легко отличить тембр голоса инопланетян от человеческого. Мистические звуки были зафиксированы, когда Международная космическая станция пролетала над водами Индийского океана. В этот момент космонавты отдыхали и не услышали ничего подозрительного. Некоторые скептики утверждали, что микрофон на станции искажает звучание, и на Землю приходит некорректный сигнал.

На данный момент группа сторонников версии Дегтярева занимается изучением записи мистического голоса. Они уверены, что после уточнения некоторых деталей у скептиков пропадут сомнения по поводу инопланетного происхождения данных звуков.



 
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Наука
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 07:00

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