Уфолог зафиксировал мистический голос во время трансляции с МКС
Известный уфолог Валентин Дегтярев во время просмотра трансляции в МКС выделил странный шум, похожий на мистический голос. По мнению исследователя, находка является очередным доказательством существования внеземных цивилизаций.
Валентин Дегтярев отмечает, что на записи можно легко отличить тембр голоса инопланетян от человеческого. Мистические звуки были зафиксированы, когда Международная космическая станция пролетала над водами Индийского океана. В этот момент космонавты отдыхали и не услышали ничего подозрительного. Некоторые скептики утверждали, что микрофон на станции искажает звучание, и на Землю приходит некорректный сигнал.
На данный момент группа сторонников версии Дегтярева занимается изучением записи мистического голоса. Они уверены, что после уточнения некоторых деталей у скептиков пропадут сомнения по поводу инопланетного происхождения данных звуков.
Валентин Дегтярев отмечает, что на записи можно легко отличить тембр голоса инопланетян от человеческого. Мистические звуки были зафиксированы, когда Международная космическая станция пролетала над водами Индийского океана. В этот момент космонавты отдыхали и не услышали ничего подозрительного. Некоторые скептики утверждали, что микрофон на станции искажает звучание, и на Землю приходит некорректный сигнал.
На данный момент группа сторонников версии Дегтярева занимается изучением записи мистического голоса. Они уверены, что после уточнения некоторых деталей у скептиков пропадут сомнения по поводу инопланетного происхождения данных звуков.
Наука
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 07:00