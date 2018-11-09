Уфолог зафиксировал мистический голос во время трансляции с МКС





Валентин Дегтярев отмечает, что на записи можно легко отличить тембр голоса инопланетян от человеческого. Мистические звуки были зафиксированы, когда Международная космическая станция пролетала над водами Индийского океана. В этот момент космонавты отдыхали и не услышали ничего подозрительного. Некоторые скептики утверждали, что микрофон на станции искажает звучание, и на Землю приходит некорректный сигнал.На данный момент группа сторонников версии Дегтярева занимается изучением записи мистического голоса. Они уверены, что после уточнения некоторых деталей у скептиков пропадут сомнения по поводу инопланетного происхождения данных звуков.