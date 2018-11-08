Ольга Гажиенко раскритиковала бросившую сына ради «Дома-2» Алиану Устиненко

«Я не представляю, как можно оставить малыша на воспитание бабушкам и дедушкам и продолжать жизнь, как ни в чём не бывало. Никогда не поверю, что ребёнку может быть также хорошо с кем-то другим, как с родной мамой», - заявила девушка.





Свой новый пост в социальной сети Instagram Оля начала издалека, напомнив, что воспитывает ребенка больше 5 лет и считает, что материнство – лучшее, что могло случиться с ней в жизни. Каждую секунду она благодарит Вселенную за сына, хотя порой ей бывало очень трудно из-за бессонных ночей, капризов и истерик.По словам Гажиенко, она бы никогда не променяла возможность находиться с Кириллом на что-то другое. Ей не понять, как можно оставлять свое чадо на воспитание бабушек и дедушек для того, чтобы пойти строить любовь на реалити-шоу.Бывшая звезда телестройки подчеркнула, что они не в коем случае никого не осуждает, так как обстоятельства в жизни бывают разные. Но от себя она может точно сказать, что самое счастливое время в ее детстве было тогда, когда они всей семьей жили у родителей папы.Пользователи Сети поддержали Олю, решив, что свой пост она посвятила Алиане Устиненко, которая изначально критиковала бывшего мужа за отсутствие внимания к сыну, а после и сама отправилась искать любовь, оставив маленького Роберта на попечении своих пожилых родственников.