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«Яндекс.Такси» выходит на рынок Финляндии

В пресс-службе «Яндекс.Такси» заявили, что их сервис Yango выходит на рынок Финляндии. На первом этапе услуга доступна лишь жителям Хельсинки.

«Яндекс.Такси» выходит на рынок Финляндии

Отмечается, что сервис будет иметь приложение, полностью совместимое с приложением «Яндекс.Такси». В пресс-службе указали, что жителям России при посещении скандинавской страны больше не нужно будет устанавливать на смартфон дополнительные программы.

Разработчики указывают, что в скором времени функция будет доступна в других населенных пунктах Финляндии. «Яндекс.Такси» будет сотрудничать с лицензированными компаниями и индивидуальными предпринимателями. Сумма инвестиций не называется.

Отметим, что в марте текущего года сервис «Яндекс.Такси» начал работать в Риге. До этого он не был доступен ни в одной стране Европейского Союза. В конце весны сервис заработал в Таллине, а в июне — на сербском рынке.



 
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Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 05:00

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