«Яндекс.Такси» выходит на рынок Финляндии





Отмечается, что сервис будет иметь приложение, полностью совместимое с приложением «Яндекс.Такси». В пресс-службе указали, что жителям России при посещении скандинавской страны больше не нужно будет устанавливать на смартфон дополнительные программы.Разработчики указывают, что в скором времени функция будет доступна в других населенных пунктах Финляндии. «Яндекс.Такси» будет сотрудничать с лицензированными компаниями и индивидуальными предпринимателями. Сумма инвестиций не называется.Отметим, что в марте текущего года сервис «Яндекс.Такси» начал работать в Риге. До этого он не был доступен ни в одной стране Европейского Союза. В конце весны сервис заработал в Таллине, а в июне — на сербском рынке.