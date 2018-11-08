Подписан Договор о партнерстве между ОКР и пивоваренной компанией «Балтика»





Комментируя новость, президент ОКР Станислав Поздняков заявил, что во всем мире бизнес стремится оказывать поддержку развитию и популяризации спорта. По этой причине ОКР воодушевлен достижением договоренности о сотрудничестве с ответственным партнером, которым является компания «Балтика». Как полагает господин Поздняков, реализация совместных проектов принесет пользу обеим сторонам, она поможет улучшить качество подготовки российских атлетов к выступлениям на крупных соревнованиях международного уровня и повысить культуру ответственного потребления пива в среде болельщиков.В настоящее время в мире растет популярность ЗОЖ, что способствует развитию безалкогольных брендов. В нашей стране компания «Балтика» уже давно является флагманом в отношении развития безалкогольных сортов. Она оказывает серьезную поддержку организации крупных беговых событий. В частности, только в текущем году «Балтика 0», флагман безалкогольного сегмента отечественного рынка пива помогла провести в нашей стране 11 крупных марафонов.