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Подписан Договор о партнерстве между ОКР и пивоваренной компанией «Балтика»

В конце октября Москва приняла на своей площадке церемонию подписания соглашения об официальном партнерстве между Олимпийским комитетом России и ведущим пивоваренным брендом нашей страны в лице компании «Балтика». Теперь у последней есть статус официального поставщика ОКР в категории «Пиво», ее инвестиции помогут повысить эффективность подготовки отечественных спортсменов к Олимпиадам и поспособствуют развитию российского олимпийского движения.
Подписан Договор о партнерстве между ОКР и пивоваренной компанией «Балтика»

Комментируя новость, президент ОКР Станислав Поздняков заявил, что во всем мире бизнес стремится оказывать поддержку развитию и популяризации спорта. По этой причине ОКР воодушевлен достижением договоренности о сотрудничестве с ответственным партнером, которым является компания «Балтика». Как полагает господин Поздняков, реализация совместных проектов принесет пользу обеим сторонам, она поможет улучшить качество подготовки российских атлетов к выступлениям на крупных соревнованиях международного уровня и повысить культуру ответственного потребления пива в среде болельщиков.

В настоящее время в мире растет популярность ЗОЖ, что способствует развитию безалкогольных брендов. В нашей стране компания «Балтика» уже давно является флагманом в отношении развития безалкогольных сортов. Она оказывает серьезную поддержку организации крупных беговых событий. В частности, только в текущем году «Балтика 0», флагман безалкогольного сегмента отечественного рынка пива помогла провести в нашей стране 11 крупных марафонов.



 
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Экономика
Добавил: Роман Сегодня, 18:19

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