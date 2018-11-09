Средиземноморская диета помогает похудеть и больше не набирать вес
Согласно исследованиям ученых из Universitat Rovira i Virgili в Испании снизить массу тела и при этом уменьшить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний у людей с метаболическим синдромом и большим весом поможет низкокалорийная средиземноморская диета. С ее помощью можно похудеть и больше не набирать вес.
Исследования показали, что средиземноморская диета, при которой организм получает небольшой процент калорий, позволяет сбрасывать вес и не возвращать его обратно. В эксперименте принимали участие около шестисот человек в возрасте 55-75 лет имеющих избыточный вес и страдающих метаболическим синдромом. В результате через год было выявлено, что 33,7% участников эксперимента потеряли около 5% от своего первоначального веса.
Низкокалорийная средиземноморская диета подразумевает употребление в пищу таких продуктов, как бобовые, рыба, морепродукты, орехи, свежие овощи и фрукты, хлеб из муки грубого помола, макаронные изделия из твёрдых сортов пшеницы. Рекомендовано также сокращение потребления красного мяса.
Исследования показали, что средиземноморская диета, при которой организм получает небольшой процент калорий, позволяет сбрасывать вес и не возвращать его обратно. В эксперименте принимали участие около шестисот человек в возрасте 55-75 лет имеющих избыточный вес и страдающих метаболическим синдромом. В результате через год было выявлено, что 33,7% участников эксперимента потеряли около 5% от своего первоначального веса.
Низкокалорийная средиземноморская диета подразумевает употребление в пищу таких продуктов, как бобовые, рыба, морепродукты, орехи, свежие овощи и фрукты, хлеб из муки грубого помола, макаронные изделия из твёрдых сортов пшеницы. Рекомендовано также сокращение потребления красного мяса.
Наука
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 04:00