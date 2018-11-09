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Средиземноморская диета помогает похудеть и больше не набирать вес

Согласно исследованиям ученых из Universitat Rovira i Virgili в Испании снизить массу тела и при этом уменьшить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний у людей с метаболическим синдромом и большим весом поможет низкокалорийная средиземноморская диета. С ее помощью можно похудеть и больше не набирать вес.

Средиземноморская диета помогает похудеть и больше не набирать вес

Исследования показали, что средиземноморская диета, при которой организм получает небольшой процент калорий, позволяет сбрасывать вес и не возвращать его обратно. В эксперименте принимали участие около шестисот человек в возрасте 55-75 лет имеющих избыточный вес и страдающих метаболическим синдромом. В результате через год было выявлено, что 33,7% участников эксперимента потеряли около 5% от своего первоначального веса.

Низкокалорийная средиземноморская диета подразумевает употребление в пищу таких продуктов, как бобовые, рыба, морепродукты, орехи, свежие овощи и фрукты, хлеб из муки грубого помола, макаронные изделия из твёрдых сортов пшеницы. Рекомендовано также сокращение потребления красного мяса.



 
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Наука
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 04:00

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