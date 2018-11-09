Средиземноморская диета помогает похудеть и больше не набирать вес





Исследования показали, что средиземноморская диета, при которой организм получает небольшой процент калорий, позволяет сбрасывать вес и не возвращать его обратно. В эксперименте принимали участие около шестисот человек в возрасте 55-75 лет имеющих избыточный вес и страдающих метаболическим синдромом. В результате через год было выявлено, что 33,7% участников эксперимента потеряли около 5% от своего первоначального веса.Низкокалорийная средиземноморская диета подразумевает употребление в пищу таких продуктов, как бобовые, рыба, морепродукты, орехи, свежие овощи и фрукты, хлеб из муки грубого помола, макаронные изделия из твёрдых сортов пшеницы. Рекомендовано также сокращение потребления красного мяса.