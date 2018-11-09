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В Harley-Davidson показали первый электробайк

Разработчики компании Harley-Davidson в рамках мотошоу EICMA 2018 в Милане показали первый электробайк LiveWire. Модель похожа на прототип, представленный в 2014 году, и это, по словам экспертов, указывает на серьезность намерений производителя выпустить серийный мотоцикл с электрическим силовым блоком.

В Harley-Davidson показали первый электробайк

Вице-президент компании Марк Макаллистер отметил, что LiveWire станет первым в линейке электробайков от Harley-Davidson. На рынке модель появится уже в следующем году. Правда, лишь ограниченным тиражом. Мотоцикл обеспечен демпфированием на малых скоростях, маневренностью и управляемостью на городских дорогах благодаря наличию подвески премиум-класса Showa с моноамортизатором и передней вилкой. Тормозная система представлена передним тормозом Brembo Monoblock с двумя 300-миллиметровыми тормозными дисками, антиблокировочная система (ABS) и противобуксовочная система (TCS). Водитель сможет выбрать один из семи режимов вождения, три из которых можно настраивать самостоятельно.

Harley-Davidson LiveWire оснащен электродвигателем с нижним расположением на постоянных магнитах, что позволяет ему справляться со всем диапазоном скоростей благодаря низкому центру тяжести. Отмечается, что в мотор встроена аудиосистема, производящей звуки, соответствующие скорости и разгону.

Запах хода обеспечивают две литий-ионные батареи, находящиеся в алюминиевом корпусе. Менее мощный аккумулятор на 12 Вт обеспечивает энергией систему оповещения и гудок. Батареи Harley-Davidson LiveWire можно заряжать от домашней электросети.



 
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 02:00

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