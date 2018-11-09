В Harley-Davidson показали первый электробайк





Вице-президент компании Марк Макаллистер отметил, что LiveWire станет первым в линейке электробайков от Harley-Davidson. На рынке модель появится уже в следующем году. Правда, лишь ограниченным тиражом. Мотоцикл обеспечен демпфированием на малых скоростях, маневренностью и управляемостью на городских дорогах благодаря наличию подвески премиум-класса Showa с моноамортизатором и передней вилкой. Тормозная система представлена передним тормозом Brembo Monoblock с двумя 300-миллиметровыми тормозными дисками, антиблокировочная система (ABS) и противобуксовочная система (TCS). Водитель сможет выбрать один из семи режимов вождения, три из которых можно настраивать самостоятельно.Harley-Davidson LiveWire оснащен электродвигателем с нижним расположением на постоянных магнитах, что позволяет ему справляться со всем диапазоном скоростей благодаря низкому центру тяжести. Отмечается, что в мотор встроена аудиосистема, производящей звуки, соответствующие скорости и разгону.Запах хода обеспечивают две литий-ионные батареи, находящиеся в алюминиевом корпусе. Менее мощный аккумулятор на 12 Вт обеспечивает энергией систему оповещения и гудок. Батареи Harley-Davidson LiveWire можно заряжать от домашней электросети.