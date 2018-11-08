Молодая мама Ольга Рапунцель появилась в эфире «Дома-2» пьяной
Буквально несколько дней назад мы писали о том, что участница телепроекта «Дом-2» Ольга Рапунцель устала от жизни под камерами и просит у ведущих отпустить ее вместе с мужем и дочерью хотя бы на недельку отдохнуть и привести свои нервы в порядок.
Однако на данный момент продюсеры реалити-шоу не готовы отпустить супругов с Поляны, поскольку они ежедневно «вывозят» на себе скучные эфиры, устраивая скандалы друг с другом, с коллективом и даже с теми же ведущими. Поэтому молодая мамочка ищет другие варианты расслабиться.
Несколько дней назад в ночном эфире зрители телестройки обратили внимание на то, что девушка вела себя крайне неестественно, и заподозрили ее в алкогольном опьянении.
Стоит отметить, что в тот день новоиспеченные родители не ходили на Лобное место, поскольку отпросились сходить развеяться и были в караоке-клубе. Видимо, там Оля и Дима позволили себе выпить по бокалу, а может и больше, вина, а потому вернулись на Поляну в нетрезвом состоянии.
Напомним, что Рапунцель уже перестала кормить свою дочь грудью, а потому имеет полное право выпить немного «виноградного сока», вот только некоторые поклонники «Дома-2» так не считают, они завалили девушку критикой, отметив, что пьяная мама – плохой пример для Василисы.
Однако на данный момент продюсеры реалити-шоу не готовы отпустить супругов с Поляны, поскольку они ежедневно «вывозят» на себе скучные эфиры, устраивая скандалы друг с другом, с коллективом и даже с теми же ведущими. Поэтому молодая мамочка ищет другие варианты расслабиться.
Несколько дней назад в ночном эфире зрители телестройки обратили внимание на то, что девушка вела себя крайне неестественно, и заподозрили ее в алкогольном опьянении.
Стоит отметить, что в тот день новоиспеченные родители не ходили на Лобное место, поскольку отпросились сходить развеяться и были в караоке-клубе. Видимо, там Оля и Дима позволили себе выпить по бокалу, а может и больше, вина, а потому вернулись на Поляну в нетрезвом состоянии.
Напомним, что Рапунцель уже перестала кормить свою дочь грудью, а потому имеет полное право выпить немного «виноградного сока», вот только некоторые поклонники «Дома-2» так не считают, они завалили девушку критикой, отметив, что пьяная мама – плохой пример для Василисы.