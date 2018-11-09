Разработчики Aston Martin назвали сроки выпуска первого серийного кросса Varekai
Представители Aston Martin назвали сроки выпуска первого серийного кросса. Он получит название Varekai и будет конкурировать с Maserati Levante, Porsche Cayenne, Lamborghini Urus, Bentley Bentayga.
Первый серийный кроссовер бренд Aston Martin представит в четвертом квартале будущего года. Сборку авто наладят в рамках предприятия в Сейнт Атане. Там создадут свыше 700 рабочих мест. Кроссовер начнут производить в начале 2020 г. На этом заводе выпустят также электрические авто Aston Martin и новые роскошные машины. Их будут продавать под брендом Lagonda. Кроссовер Aston Martin под именем Varekai должен получить кузов с 4 дверьми. Изначально предполагали, что серийная версия DBX будет построена на основе Mercedes-Benz согласно договору о сотрудничестве концерна Daimler, а также компании Aston Martin. Британские производители в итоге опровергли данную информацию.
В Калуге выпустили юбилейную версию седана Volkswagen Polo. Данная машина была в итоге передана в каршеринг.
Первый серийный кроссовер бренд Aston Martin представит в четвертом квартале будущего года. Сборку авто наладят в рамках предприятия в Сейнт Атане. Там создадут свыше 700 рабочих мест. Кроссовер начнут производить в начале 2020 г. На этом заводе выпустят также электрические авто Aston Martin и новые роскошные машины. Их будут продавать под брендом Lagonda. Кроссовер Aston Martin под именем Varekai должен получить кузов с 4 дверьми. Изначально предполагали, что серийная версия DBX будет построена на основе Mercedes-Benz согласно договору о сотрудничестве концерна Daimler, а также компании Aston Martin. Британские производители в итоге опровергли данную информацию.
В Калуге выпустили юбилейную версию седана Volkswagen Polo. Данная машина была в итоге передана в каршеринг.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 01:00