Назван победитель конкурса на лучшее IT-решение для автобизнеса
Конкурс на самое лучшее IT-решение для автобизнеса состоялся в рамках 2-го по счету ежегодного бизнес-форума «IT-Революция в автобизнесе – 2018». Победитель среди 14 компаний уже назван, им стала организация Фотостенд-360, которая предложила запатентованный съемочный комплекс, предназначенный для онлайн-продвижения транспортных средств.
Задумка специалистов предполагает, что за одну минуту при любой погоде можно будет снять панорамное видение экстерьера и интерьера автомобиля. Это поможет увеличить показатели оборачиваемости склада до 15%. К тому же удастся привлечь до 40% дополнительного трафика и вовлечь покупателей в Сети. Победитель получил за лучшее решение специальный приз от Avito Авто.
На втором месте находилась компания Mastakey, предложившая систему автоматизации хранения ключей и мерчендайзинга автосклада. Тройку лидеров замкнула организация Calltouch. Ее работники предложили систему сквозной аналитики и управления рекламой. Все участники удостоились дипломов и памятных презентов.
Задумка специалистов предполагает, что за одну минуту при любой погоде можно будет снять панорамное видение экстерьера и интерьера автомобиля. Это поможет увеличить показатели оборачиваемости склада до 15%. К тому же удастся привлечь до 40% дополнительного трафика и вовлечь покупателей в Сети. Победитель получил за лучшее решение специальный приз от Avito Авто.
На втором месте находилась компания Mastakey, предложившая систему автоматизации хранения ключей и мерчендайзинга автосклада. Тройку лидеров замкнула организация Calltouch. Ее работники предложили систему сквозной аналитики и управления рекламой. Все участники удостоились дипломов и памятных презентов.
Авто
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 00:00