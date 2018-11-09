Назван победитель конкурса на лучшее IT-решение для автобизнеса





Задумка специалистов предполагает, что за одну минуту при любой погоде можно будет снять панорамное видение экстерьера и интерьера автомобиля. Это поможет увеличить показатели оборачиваемости склада до 15%. К тому же удастся привлечь до 40% дополнительного трафика и вовлечь покупателей в Сети. Победитель получил за лучшее решение специальный приз от Avito Авто.На втором месте находилась компания Mastakey, предложившая систему автоматизации хранения ключей и мерчендайзинга автосклада. Тройку лидеров замкнула организация Calltouch. Ее работники предложили систему сквозной аналитики и управления рекламой. Все участники удостоились дипломов и памятных презентов.