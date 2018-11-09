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Назван победитель конкурса на лучшее IT-решение для автобизнеса

Конкурс на самое лучшее IT-решение для автобизнеса состоялся в рамках 2-го по счету ежегодного бизнес-форума «IT-Революция в автобизнесе – 2018». Победитель среди 14 компаний уже назван, им стала организация Фотостенд-360, которая предложила запатентованный съемочный комплекс, предназначенный для онлайн-продвижения транспортных средств.

Назван победитель конкурса на лучшее IT-решение для автобизнеса

Задумка специалистов предполагает, что за одну минуту при любой погоде можно будет снять панорамное видение экстерьера и интерьера автомобиля. Это поможет увеличить показатели оборачиваемости склада до 15%. К тому же удастся привлечь до 40% дополнительного трафика и вовлечь покупателей в Сети. Победитель получил за лучшее решение специальный приз от Avito Авто.

На втором месте находилась компания Mastakey, предложившая систему автоматизации хранения ключей и мерчендайзинга автосклада. Тройку лидеров замкнула организация Calltouch. Ее работники предложили систему сквозной аналитики и управления рекламой. Все участники удостоились дипломов и памятных презентов.



 
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Авто
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 00:00

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