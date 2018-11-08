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На открытом Путиным месторождении нашли огромный алмаз

Специалисты компании «Алроса» обнаружили алмаз в более 50 карат на месторождении Якутии. К слову, его открывал президент РФ Владимир Путин.

На открытом Путиным месторождении нашли огромный алмаз

Кристалл является полностью прозрачным и имеет округлую форму, присутствует незначительный желтый оттенок. Камень извлекли из руды трубки «Заполярная». Точная масса алмаза достигает 51,49 карата, размеры составляют 23х22х15 мм. Ориентировочный возраст камня – более 350 миллионов лет.

По словам главы компании, это первый крупный алмаз, который удалось добыть на новом месторождении. Данный факт говорит о его перспективности.

На открытом Путиным месторождении нашли огромный алмаз

Верхне-Мунское месторождение находится в 170 км от населенного пункта Удачный в Якутии. Официально оно начало работать 31 октября нынешнего года.



 
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Экономика
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 18:01

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