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Татьяна Лазарева заявила о своём новом проекте на YouTube

Популярная российская телеведущая Татьяна Лазарева, проживающая сейчас с семьёй в Испании, поделилась в Instagram планами на будущее. Она рассказала о своём новом проекте – YouTube-шоу.

Татьяна Лазарева заявила о своём новом проекте на YouTube

В последнее время Татьяна Лазарева очень редко радовала поклонников информацией о своей жизни. Недавно она и вовсе испугала всех своим болезненным видом. Позже ведущая призналась, что страдает от язвенного колита, который, к сожалению, пока не излечим, и принимает антидепрессанты, потому как болезнь в некоторых случаях вызывает депрессию.

Сейчас же, судя по фото, Лазарева выглядит вполне хорошо и жизнерадостно. Она заявляет, что готова к новой жизни и планирует запускать вскоре новый проект. Подробностями о формате своего авторского YouTube-шоу звезда делиться не стала, просто заявила, что он ей безумно интересен и она чувствует в себе силы и уверенность в завтрашнем дне. Подписчики поддержали Татьяну в её начинаниях и уверяют, что рады будут увидеть новое шоу с её участием.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Вчера, 23:00

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