Татьяна Лазарева заявила о своём новом проекте на YouTube

В последнее время Татьяна Лазарева очень редко радовала поклонников информацией о своей жизни. Недавно она и вовсе испугала всех своим болезненным видом. Позже ведущая призналась, что страдает от язвенного колита, который, к сожалению, пока не излечим, и принимает антидепрессанты, потому как болезнь в некоторых случаях вызывает депрессию.Сейчас же, судя по фото, Лазарева выглядит вполне хорошо и жизнерадостно. Она заявляет, что готова к новой жизни и планирует запускать вскоре новый проект. Подробностями о формате своего авторского YouTube-шоу звезда делиться не стала, просто заявила, что он ей безумно интересен и она чувствует в себе силы и уверенность в завтрашнем дне. Подписчики поддержали Татьяну в её начинаниях и уверяют, что рады будут увидеть новое шоу с её участием.