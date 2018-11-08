В Карелии фура с каменными блоками проехала сквозь толпу пешеходов
В Карелии в четверг, 8 ноября, грузовик с прицепом, который перевозил каменные блоки, проехал сквозь толпу пешеходов. Инцидент произошел в Петрозаводске в дневное время суток.
Сообщается, что пешеходы пересекали проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. С тяжелыми травмами одна женщина попала в больницу. Фура сбила ее и протащила несколько метров по дороге. Остальным пешеходам удалось отбежать.
После случившегося водитель грузовика продолжил движение. Остановилось транспортное средство, проехав несколько метров. На данный момент устанавливаются все обстоятельства случившегося. О том, как чувствует себя пострадавшая, не сообщается.
Видео с места событий вызвало большой общественный резонанс.
Сообщается, что пешеходы пересекали проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. С тяжелыми травмами одна женщина попала в больницу. Фура сбила ее и протащила несколько метров по дороге. Остальным пешеходам удалось отбежать.
После случившегося водитель грузовика продолжил движение. Остановилось транспортное средство, проехав несколько метров. На данный момент устанавливаются все обстоятельства случившегося. О том, как чувствует себя пострадавшая, не сообщается.
Видео с места событий вызвало большой общественный резонанс.
Происшествия
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 17:43