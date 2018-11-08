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В Великобритании 50-летняя женщина родила четверых детей

В Великобритании 50-летняя женщина родила четырех детей. В частности, на свет появились три девочки и один мальчик. Дети были зачаты с помощью ЭКО.

В Великобритании 50-летняя женщина родила четверых детей

За медицинскую процедуру британка заплатила семь тысяч фунтов стерлингов. Сама же подсадка производилась на Кипре. Сама мама очень рада, что у нее появились четверо детей, несмотря на то, что она рассчитывала родить одного.

Роды проходили посредством кесарева сечения на сроке 31 неделя. В операционной дежурила бригада из 35 медиков. Новорожденные сразу же были отправлены в реанимационное отделение. Кормление пока осуществляется через специальные капельницы, а дыхание – через трубки.
Жительница Британии уже воспитала троих детей, у нее есть восемь внуков. На сегодняшний день женщина является самой возрастной мамой четверняшек в государстве.

Роды состоялись 26 октября. Женщина сможет вернуться домой вместе с детьми не ранее 2 января, когда должна была бы наступить 40-неделя. В октябре во время осмотра медики заметили, что один ребенок имеет проблемы с циркуляцией крови. Существовала опасность распространения патологии на других детей. В связи с этим было принято решение о родоразрешении.



 
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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 17:35

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