NASA отрабатывает посадку капсулы Orion в океан





Тестирования проводились совместно с американскими ВМС. Специалисты проверили оборудование, которое будет задействовано для восстановления корабля после его посадки на воду. Испытания прошли днем и ночью, а также при различных состояниях океана. Отмечается, что никаких неполадок не возникало.Прежде астронавты NASA в ходе приготовления к миссии на Марс провели водные маневры на Orion в Мексиканском заливе. Все тренировки проходили на открытой воде примерно в 6,5 км от побережья техасского Галвестона. Члены экипажа отрабатывали выход из капсулы.В космическом ведомстве разрабатывается ряд методик, направленных на реабилитацию астронавтов после длительного полета. План предполагает, что к аппарату после посадки направятся службы, которые помогут членам экипажа перебрать на корабль.