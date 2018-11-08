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NASA отрабатывает посадку капсулы Orion в океан

Сотрудники NASA проводят финальные испытания капсулы Orion, созданной с целью транспортировки людей на Марс. В ведомстве решили отработать посадку аппарата в океан. Испытательный полет в виде беспилотной миссии к Луне запланирован на следующий год.

NASA отрабатывает посадку капсулы Orion в океан

Тестирования проводились совместно с американскими ВМС. Специалисты проверили оборудование, которое будет задействовано для восстановления корабля после его посадки на воду. Испытания прошли днем и ночью, а также при различных состояниях океана. Отмечается, что никаких неполадок не возникало.

Прежде астронавты NASA в ходе приготовления к миссии на Марс провели водные маневры на Orion в Мексиканском заливе. Все тренировки проходили на открытой воде примерно в 6,5 км от побережья техасского Галвестона. Члены экипажа отрабатывали выход из капсулы.

В космическом ведомстве разрабатывается ряд методик, направленных на реабилитацию астронавтов после длительного полета. План предполагает, что к аппарату после посадки направятся службы, которые помогут членам экипажа перебрать на корабль.



 
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Наука
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 21:00

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