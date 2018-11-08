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Миллионер из шоу «Замуж за Бузову» Евгений Назаров променял Ольгу на блогера

Участник шоу «Замуж за Бузову» Евгений Назаров, который перед самым финалом решил забрать 2 миллиона рублей и уйти, сообщил своим подписчикам в социальной сети Instagram о том, что наконец-то встретил любовь.

Кроме того, он опубликовал снимок с новой возлюбленной. Ею оказалась молодая блогерша Марина Брилька, которая, судя по ее микроблогу, увлекается психологией.

Миллионер из шоу «Замуж за Бузову» Евгений Назаров променял Ольгу на блогера

«Я нашел ту, которую искал всю жизнь. Слава богу! Я очень рад, что мы, наконец, встретились, милая Марина. Спасибо Вселенной за то, что подарила мне такую волшебную девушку!», - написал Женя.

Стоит отметить, что на фотографии молодой человек, называющий себя «долларовым миллионером», выглядит довольно счастливым. Однако некоторые его подписчики не спешат радоваться за его личное счастье. Вместо этого они засыпают его обвинениями, напоминая о тех чувствах, в которых он клялся Ольге Бузовой.

Миллионер из шоу «Замуж за Бузову» Евгений Назаров променял Ольгу на блогера

«Доказательство что Бузова не нужна была, а только пиар», «Как быстро… а как же Бузова?:)», «А Бузова? Ты же ей клялся в любви», «Бузова лучше», «Не Бузова, конечно… и миллионы не помогли», «Посмотрела её страничку, ну уж очень она скучная для тебя... ты крутой парень! Я бы хотела, чтоб ты добился Бузову, она расположена к тебе была! У вас бы получилось всё!», - писали пользователи Сети в комментариях.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 17:31

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