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Разработчики назвали дату выхода второго дополнения игры Spider-Man для PS4

Разработчики компании Insomniac Games назвали дату выхода второго сюжетного дополнения игры Spider-Man для PS4. DLC «Город, который никогда не спит», объемом более 5 гигабайт, выйдет 20 ноября.

Разработчики назвали дату выхода второго дополнения игры Spider-Man для PS4


Также в скором времени выйдет дополнение «Войны банд», в котором Человеку-пауку предстоит сражаться с Кувалдой, появившемся в DLC «Ограбление» в октябре текущего года.

В декабре ожидается выход еще одного сюжетного дополнения «Серебряный луч». Вероятнее всего DLC будет посвящено Серебряному соболю.

Игра Spider-Man для платформы PlayStation 4 вышла 7 сентября текущего года. По сюжету, Питеру Паркеру 23 года и он более 8 лет является супер-героем. Он помогает задержать Уилсона Фиска из-за чего начинается война между бандами Нью-Йорка. Сюжетная линия игры написана Кристосом Гейге.



 
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 19:30

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