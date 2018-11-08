Разработчики назвали дату выхода второго дополнения игры Spider-Man для PS4





Также в скором времени выйдет дополнение «Войны банд», в котором Человеку-пауку предстоит сражаться с Кувалдой, появившемся в DLC «Ограбление» в октябре текущего года.В декабре ожидается выход еще одного сюжетного дополнения «Серебряный луч». Вероятнее всего DLC будет посвящено Серебряному соболю.Игра Spider-Man для платформы PlayStation 4 вышла 7 сентября текущего года. По сюжету, Питеру Паркеру 23 года и он более 8 лет является супер-героем. Он помогает задержать Уилсона Фиска из-за чего начинается война между бандами Нью-Йорка. Сюжетная линия игры написана Кристосом Гейге.