В Карелии собака спасла хозяйку от ограбления





В ведомстве сообщили, что женщина спала в собственной квартире, но ее разбудил громкий лай питомца. Войдя в соседнюю комнату, хозяйка увидела неизвестного мужчину, который пытался пробраться на территорию жилплощади, разбив окно. Злоумышленник понял, что его заметили, и скрылся через входную дверь.Личность подозреваемого уже установлено. Им является 48-летний житель Карелии, с него уже взята подписка о невыезде. По факту случившегося возбуждено уголовное делопроизводство.