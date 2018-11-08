Многофункциональное устройство ZMI Travel Assistant Z1 выпустила компания Xiaomi





Отмечается, что средства на создание нового многофункционального устройства были собраны посредством площадки коллективного финансирования компании Xiaomi. Девайс ZMI Travel Assistant Z1 имеет голосовой переводчик, который наряду с китайским поддерживает ещё несколько языков. В оснащение входит персональный помощник Xiao AI, запускающийся с отдельной кнопки.Новинка имеет аккумулятор ёмкостью 5000 мА•ч физическую клавиатуру, два слота для SIM-карт и поддержку 4G. Кроме того гаджет может служить точкой доступа Wi-Fi одновременно для десяти пользователей, а также его можно использовать в качестве USB-модема. Стоимость устройства ZMI Travel Assistant Z1 на момент анонса составляла 50 долларов, а теперь его цена возросла до 72 долларов.