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Актриса Виктория Исакова несколько лет скрывала, что стала мамой

Личная жизнь актрисы актрисы Виктории Исаковой никогда широко не обсуждалась. Их с мужем, известным режиссёром Юрием Морозом вообще считают одной из самых закрытых пар российского шоу-бизнеса. Но недавнее фото в Instagram, опубликованное Викторией, немного приоткрыло завесу тайны – оказалось, что у них подрастает дочь.

Актриса Виктория Исакова несколько лет скрывала, что стала мамой

Недавно в микроблоге актрисы в Instagram появилось фото, на котором она общается с маленькой девочкой. Подписчики предположили, что малышка – дочь знакомых или друзей Исаковой. Кто-то из фанатов предположил, что девочка является дочерью самой актрисы. Позже в одном из интервью Виктория Исакова призналась, что действительно несколько лет назад стала мамой. При этом возраст и имя девочки осталось загадкой.

Фанаты звёздной пары знали, что у них долгое время не было детей. Поэтому, когда около двух лет назад начали ходить разговоры о беременности Виктории, многие обрадовались и готовы были поздравлять семью с пополнением. Однако Юрий и Виктория никак не комментировали эти слухи. Теперь же поклонники с нетерпением ожидают новостей о подрастающей малышке.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 18:30

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