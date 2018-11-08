Актриса Виктория Исакова несколько лет скрывала, что стала мамой

Недавно в микроблоге актрисы в Instagram появилось фото, на котором она общается с маленькой девочкой. Подписчики предположили, что малышка – дочь знакомых или друзей Исаковой. Кто-то из фанатов предположил, что девочка является дочерью самой актрисы. Позже в одном из интервью Виктория Исакова призналась, что действительно несколько лет назад стала мамой. При этом возраст и имя девочки осталось загадкой.Фанаты звёздной пары знали, что у них долгое время не было детей. Поэтому, когда около двух лет назад начали ходить разговоры о беременности Виктории, многие обрадовались и готовы были поздравлять семью с пополнением. Однако Юрий и Виктория никак не комментировали эти слухи. Теперь же поклонники с нетерпением ожидают новостей о подрастающей малышке.