В Колорадо намерены запретить рабство





6 ноября в стране прошли промежуточные выборы. Жители штата Колорадо высказались за изменение региональной Конституции. 13-я поправка, относящаяся к рабству, была принята в 1985 года. Его запрещено использовать, кроме случаев, когда это мера наказания за совершенное преступление. Когда в силу вступит поправка, то в Колорадо рабства не будет полностью. Аналогичные документы приняли в 16-ти других штатах.По информации зарубежных СМИ, избирательная комиссия обработала 80% бюллетеней. 65% участников выборов проголосовали за изменение главного закона штата. У спикера местного правительства Линна Брателса нет сомнений в том, что поправку примут.Попытки внести изменения в текст Конституции были предприняты еще в 2016 году. Однако тогда формулировка оказалась не очень точной, поэтому избиратели не поняли, в какую колонку им ставить галочку.