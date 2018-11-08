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В Колорадо намерены запретить рабство

В американском штате Колорадо планируют полностью отменить использование рабства. За это проголосовали большинство жителей.

В Колорадо намерены запретить рабство

6 ноября в стране прошли промежуточные выборы. Жители штата Колорадо высказались за изменение региональной Конституции. 13-я поправка, относящаяся к рабству, была принята в 1985 года. Его запрещено использовать, кроме случаев, когда это мера наказания за совершенное преступление. Когда в силу вступит поправка, то в Колорадо рабства не будет полностью. Аналогичные документы приняли в 16-ти других штатах.

По информации зарубежных СМИ, избирательная комиссия обработала 80% бюллетеней. 65% участников выборов проголосовали за изменение главного закона штата. У спикера местного правительства Линна Брателса нет сомнений в том, что поправку примут.

Попытки внести изменения в текст Конституции были предприняты еще в 2016 году. Однако тогда формулировка оказалась не очень точной, поэтому избиратели не поняли, в какую колонку им ставить галочку.



 
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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 18:15

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