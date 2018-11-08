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Сергей Тракторист устроился работать в Яндекс.Такси

Пока зрители телепроекта «Дом-2» возмущены тем, что Сергея Крылова несправедливо лишили права участвовать в следующем этапе конкурса «Человек года», даже несмотря на то, что он достойно прошел все испытания, в реальном времени парня уже выгнали за ворота.

В очередном выпуске шоу «Бородина против Бузовой» Оля номинировала Тракториста на уход, объяснив свое решение тем, что за все то время, что он живет в периметре, достойных отношений он так и не построил. И хотя Влад Кадони пытался защитить своего подопечного, в конечном итоге его это не спасло.

Сергей Тракторист устроился работать в Яндекс.Такси

Сразу после ухода молодой человек решил заработать на своей популярности, опубликовав в микроблоге снимок банковской карты и попросив всех неравнодушных перевести ему денег на жилье в Москве.

Сережа сразу заявил, что после телестройки он не хочет возвращаться в родную деревню и сделает все для того, чтобы остаться в столице. И в какой-то степени он сдержал свое слово, ведь уже нашел себе работу – водителем в службу Яндекс.Такси.

Сергей Тракторист устроился работать в Яндекс.Такси

На своей странице в соцсети Instagram Тракторист разместил фотографию на фоне автомобиля, а в описании призвал всех, кто ищет работу, трудоустраиваться вместе с ним и даже указал номер телефона, по которому можно узнать все детали.

«Удачи тебе в новых началах...», «Эхх Серёня хороший ты мужик, работяга», «Красава, все впереди, не сдавайся, у тебя все получится», «Удачи! Трудись! Покоряй Москву! Все обязательно получится!», «Ты классный, я в тебя верю, ты ещё им всем нос утрешь», «Пусть всегда тебе на дорогах горит зелёный цвет», «Умничка, будь аккуратнее! Не гвоздя, не жезла тебе», - поддержали экс-участника «Дома-2» подписчики.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 17:03

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