Samsung бесплатно раздает microSD на 512 ГБ покупателям Galaxy Note 9





Как отметили представители Samsung, акция стартовала в рамках распродажи смартфона Galaxy Note 9. Она началась 1 ноября и продлится до конца месяца. Чтобы купить устройство по выгодным условиям, нужно заполнить форму заявки на участие в специальной скидочной программе. Данные можно ввести онлайн на сайте производителя или вписать в бланк непосредственно в магазине.В РФ Galaxy Note 9 в базовой вариации доступен за 67 тысяч рублей. За топовую версию придется заплатить на 5 тысяч рублей больше.