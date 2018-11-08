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Samsung бесплатно раздает microSD на 512 ГБ покупателям Galaxy Note 9

Южнокорейская компания Samsung объявила о начале новой акции. При приобретении смартфонов Galaxy Note 9 в подарок полагается карта памяти объемом 512 гигабайт. В самой дорогостоящей вариации девайса величина ПЗУ достигает одного терабайта.

Samsung бесплатно раздает microSD на 512 ГБ покупателям Galaxy Note 9

Как отметили представители Samsung, акция стартовала в рамках распродажи смартфона Galaxy Note 9. Она началась 1 ноября и продлится до конца месяца. Чтобы купить устройство по выгодным условиям, нужно заполнить форму заявки на участие в специальной скидочной программе. Данные можно ввести онлайн на сайте производителя или вписать в бланк непосредственно в магазине.

В РФ Galaxy Note 9 в базовой вариации доступен за 67 тысяч рублей. За топовую версию придется заплатить на 5 тысяч рублей больше.



 
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Технологии
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 18:00

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