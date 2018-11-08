Смартфон с 12 Гб оперативной памяти выйдет в 2019 году





Отмечается, что разработка LPDDR4X (Low Power DDR4X) может быть использована в различных мобильных устройствах: планшетных компьютерах, смартфонах и т. д. Новые чипы производятся по технологии 10-нанометрового класса.По словам разработчиков, новые изделия обеспечивают снижение энергопотребления на 10 процентов по сравнению с чипами предыдущего поколения и схожими характеристиками.Эксперты отмечают, что на сегодняшний день самый большой объем оперативной памяти у смартфонов составляет 10 Гб. Одним из них является гаджет Xiaomi Black Shark Helo.