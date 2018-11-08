Смартфон с 12 Гб оперативной памяти выйдет в 2019 году
Разработчики компании Micron Technology заявили о начале производства наиболее емких монолитных чипов оперативной памяти LPDDR4x DRAM емкостью 12 Гб. Благодаря этому первый смартфон с 12 Гб оперативной памяти выйдет уже в 2019 году.
Отмечается, что разработка LPDDR4X (Low Power DDR4X) может быть использована в различных мобильных устройствах: планшетных компьютерах, смартфонах и т. д. Новые чипы производятся по технологии 10-нанометрового класса.
По словам разработчиков, новые изделия обеспечивают снижение энергопотребления на 10 процентов по сравнению с чипами предыдущего поколения и схожими характеристиками.
Эксперты отмечают, что на сегодняшний день самый большой объем оперативной памяти у смартфонов составляет 10 Гб. Одним из них является гаджет Xiaomi Black Shark Helo.
Отмечается, что разработка LPDDR4X (Low Power DDR4X) может быть использована в различных мобильных устройствах: планшетных компьютерах, смартфонах и т. д. Новые чипы производятся по технологии 10-нанометрового класса.
По словам разработчиков, новые изделия обеспечивают снижение энергопотребления на 10 процентов по сравнению с чипами предыдущего поколения и схожими характеристиками.
Эксперты отмечают, что на сегодняшний день самый большой объем оперативной памяти у смартфонов составляет 10 Гб. Одним из них является гаджет Xiaomi Black Shark Helo.
Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 17:50