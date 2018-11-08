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Смартфон с 12 Гб оперативной памяти выйдет в 2019 году

Разработчики компании Micron Technology заявили о начале производства наиболее емких монолитных чипов оперативной памяти LPDDR4x DRAM емкостью 12 Гб. Благодаря этому первый смартфон с 12 Гб оперативной памяти выйдет уже в 2019 году.

Смартфон с 12 Гб оперативной памяти выйдет в 2019 году

Отмечается, что разработка LPDDR4X (Low Power DDR4X) может быть использована в различных мобильных устройствах: планшетных компьютерах, смартфонах и т. д. Новые чипы производятся по технологии 10-нанометрового класса.

По словам разработчиков, новые изделия обеспечивают снижение энергопотребления на 10 процентов по сравнению с чипами предыдущего поколения и схожими характеристиками.

Эксперты отмечают, что на сегодняшний день самый большой объем оперативной памяти у смартфонов составляет 10 Гб. Одним из них является гаджет Xiaomi Black Shark Helo.



 
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Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 17:50

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