В Калуге выпущен юбилейный 500 000-ый седан Volkswagen Polo
Юбилейная 500-тысячная версия авто Volkswagen Polo была передана в каршеринг. Данную версию собрали в Калуге.
С конвейера калужского автозавода Volkswagen, который функционирует с 2010 года, сошла 500-тысячная юбилейная версия седан Polo. Транспортное средство в модификации Drive было передано оператору каршеринга «Делимобиль». Производительность данной модели обеспечивает атмосферный 1,6-литровый силовой агрегат, который способен вместе с 6-диапазонной автоматической КПП генерировать 110 лошадиных сил. Ценовая линейка на специальную версию Drive начинается с 729 900 руб. За первые 10 месяцев этого года в РФ Volkswagen Polo продали в количестве 48 272 единиц. Это на 27 процентов больше, чем было продано за аналогичный период прошедшего года.
Ранее передавалось, что инженеры датской компании Biomega представили четырёхместный миниатюрный электрокар. Производитель велосипедов назвал первое своё авто - SIN.
С конвейера калужского автозавода Volkswagen, который функционирует с 2010 года, сошла 500-тысячная юбилейная версия седан Polo. Транспортное средство в модификации Drive было передано оператору каршеринга «Делимобиль». Производительность данной модели обеспечивает атмосферный 1,6-литровый силовой агрегат, который способен вместе с 6-диапазонной автоматической КПП генерировать 110 лошадиных сил. Ценовая линейка на специальную версию Drive начинается с 729 900 руб. За первые 10 месяцев этого года в РФ Volkswagen Polo продали в количестве 48 272 единиц. Это на 27 процентов больше, чем было продано за аналогичный период прошедшего года.
Ранее передавалось, что инженеры датской компании Biomega представили четырёхместный миниатюрный электрокар. Производитель велосипедов назвал первое своё авто - SIN.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:30