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В Краснодаре мужчина выбросил 15 кошек с четвёртого этажа

Полицейские в Краснодаре пытаются установить личность мужчины, выбросившего 15 кошек из окна четвёртого этажа. На место происшествия прибыли зоозащитники, они забрали травмированных животных и отвезли в ветеринарную клинику.

В Краснодаре мужчина выбросил 15 кошек с четвёртого этажа

В городское управление МВД 8 ноября поступило сообщение о том, что из окна жилого дома кто-то выбрасывает кошек. По указанному адресу выехали сотрудники полиции, они установили, что животных бросали с четвёртого этажа. Однако хозяева дверь не открывали, на домофон не отзывались и на звонки не отвечали. По словам очевидцев, котов выбрасывал мужчина.


На место происшествия сразу же приехали зоозащитники, которые забрали животных и отвезли в ветклинику. По словам активистов, некоторые кошки находятся в тяжёлом состоянии, позднее они передадут представителям правоохранительных органов справки и отчёты по результатам обследования пострадавших животных. В полиции не исключают, что будет возбуждено уголовное дело в связи с жестоким обращением с животными.



 
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Происшествия
Добавил: Алина Сегодня, 16:33

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