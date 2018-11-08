В Краснодаре мужчина выбросил 15 кошек с четвёртого этажа





В городское управление МВД 8 ноября поступило сообщение о том, что из окна жилого дома кто-то выбрасывает кошек. По указанному адресу выехали сотрудники полиции, они установили, что животных бросали с четвёртого этажа. Однако хозяева дверь не открывали, на домофон не отзывались и на звонки не отвечали. По словам очевидцев, котов выбрасывал мужчина.На место происшествия сразу же приехали зоозащитники, которые забрали животных и отвезли в ветклинику. По словам активистов, некоторые кошки находятся в тяжёлом состоянии, позднее они передадут представителям правоохранительных органов справки и отчёты по результатам обследования пострадавших животных. В полиции не исключают, что будет возбуждено уголовное дело в связи с жестоким обращением с животными.