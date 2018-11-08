Парубий предостерег Евросоюз от строительства газопровода «Северный поток-2»
Украинский депутат Андрей Парубий предостерёг Евросоюз от строительства газопровода «Северный поток-2» от имени всей страны. По словам представителя Рады, вся действующая власть Украины не одобряет осуществление данного проекта.
Издание «ПолитЭксперт» попросило прокомментировать ситуацию Андрея Кошкина – заведующего кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова. По словам эксперта, проект «Северный поток-2» является интересным для европейских государств, так как предлагается Российской Федерацией на выгодных и перспективных условиях для обеспечения энергетическими ресурсами.
В свою очередь, Парубий заявил, что Россия якобы может использовать «энергетический кнут», чтобы оказать давление на власти стран, входящих в Евросоюз. По словам депутата, в сфере энергетики безопасность является важным аспектом стабильного развития, как для ЕС, так и для всего свободного мира. Также представитель Рады отметил необходимость взаимодействия с США в сфере с газотранспортной системы, чтобы у России не было возможности контролировать украинскую ГТС.
Издание «ПолитЭксперт» попросило прокомментировать ситуацию Андрея Кошкина – заведующего кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова. По словам эксперта, проект «Северный поток-2» является интересным для европейских государств, так как предлагается Российской Федерацией на выгодных и перспективных условиях для обеспечения энергетическими ресурсами.
В свою очередь, Парубий заявил, что Россия якобы может использовать «энергетический кнут», чтобы оказать давление на власти стран, входящих в Евросоюз. По словам депутата, в сфере энергетики безопасность является важным аспектом стабильного развития, как для ЕС, так и для всего свободного мира. Также представитель Рады отметил необходимость взаимодействия с США в сфере с газотранспортной системы, чтобы у России не было возможности контролировать украинскую ГТС.
Политика
Добавил: Алина Сегодня, 17:10