«Шепот земли» расскажет российским физикам о приближающемся землетрясении





Алексей Остапчук, который является сотрудником МФТИ и Института динамики геосфер РАН, отметил, что мониторинг колебаний, возникающих вблизи разломов, может стать полезным методом наблюдения в режиме реального времени. Как правило, во время слежений за точками сейсмической активности эти сигналы игнорируются специалистами. Однако отечественные физики выяснили, что перед землетрясением в колебаниях появляются низкочастотные пики, интенсивность которых снижается перед тем, как порода сдвигается.Учены надеются, что в будущем «Шепот земли» поможет не только отслеживать землетрясения, но и предсказывать их силу и даже время наступления. Для этого специалистам придется создать целый набор новых инструментов.