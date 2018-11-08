«Шепот земли» расскажет российским физикам о приближающемся землетрясении
Российские физики научились предсказывать приближающееся землетрясение с помощью слабых сейсмических колебаний, которые появляются не далеко от разломов. Специалисты еще называют это явление «шепот Земли».
Алексей Остапчук, который является сотрудником МФТИ и Института динамики геосфер РАН, отметил, что мониторинг колебаний, возникающих вблизи разломов, может стать полезным методом наблюдения в режиме реального времени. Как правило, во время слежений за точками сейсмической активности эти сигналы игнорируются специалистами. Однако отечественные физики выяснили, что перед землетрясением в колебаниях появляются низкочастотные пики, интенсивность которых снижается перед тем, как порода сдвигается.
Учены надеются, что в будущем «Шепот земли» поможет не только отслеживать землетрясения, но и предсказывать их силу и даже время наступления. Для этого специалистам придется создать целый набор новых инструментов.
Алексей Остапчук, который является сотрудником МФТИ и Института динамики геосфер РАН, отметил, что мониторинг колебаний, возникающих вблизи разломов, может стать полезным методом наблюдения в режиме реального времени. Как правило, во время слежений за точками сейсмической активности эти сигналы игнорируются специалистами. Однако отечественные физики выяснили, что перед землетрясением в колебаниях появляются низкочастотные пики, интенсивность которых снижается перед тем, как порода сдвигается.
Учены надеются, что в будущем «Шепот земли» поможет не только отслеживать землетрясения, но и предсказывать их силу и даже время наступления. Для этого специалистам придется создать целый набор новых инструментов.
Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 17:00