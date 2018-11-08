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Россия поставила Филиппинам партию противотанковых гранатометов

Россия поставила Филиппинам партию противотанковых ручных гранатометов. Информацию об этом 8 ноября предоставил глава филиппинского Минобороны Делфин Лорензана, посетивший военно-техническую выставку в Индонезии.

Россия поставила Филиппинам партию противотанковых гранатометов

Министр отметил, что это является только началом сотрудничества между военными двух государств. Владимир Путин в ноябре прошедшего года на встрече с филиппинским коллегой Родриго Дутерте отметил, что Москва готова уже развивать с Манилой военное, а также военно-техническое сотрудничество. Со своей стороны Родриго Дутерте сообщил про намерение продолжать закупки вооружения РФ.

Ещё в августе текущего года стало известно, что государство ведет переговоры, касательно поставок неатомных подводных лодок проекта 636.



 
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Политика / Главные новости
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:50

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