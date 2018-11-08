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Дарья Жукова в сексуальном наряде посетила церемонию премии Innovator Awards-2018

Дарья Жукова затмила гостей на премии Innovator Awards-2018 своим сексуальным нарядом. По традиции на церемонию съехались самые известные представители шоу-бизнеса, модной индустрии, политики и спорта.

Дарья Жукова в сексуальном наряде посетила церемонию премии Innovator Awards-2018

Дарья Жукова появилась на вручении премии в костюме насыщенного вишнёвого цвета, состоящего из длинной юбки с широким поясом и короткого жакета с рукавами и глубоким декольте. Наряд эффектно подчеркнул грудь и талию российской бизнесвумен. Стоит отметить, что не менее эффектный наряд выбрала для светского мероприятия 26-летняя модель Кара Дельвинь, она появилась на ковровой дорожке в костюме бренда David Koma.

Дарья Жукова в сексуальном наряде посетила церемонию премии Innovator Awards-2018

Премия Innovator Awards-2018 учреждена американским изданием The Wall Street Journal, церемония награждения проходит восьмой год подряд. В нынешнем году инноваторы получили свои награды в нью-йоркском Музее современного искусства 7 ноября.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 16:02

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