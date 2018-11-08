Дарья Жукова в сексуальном наряде посетила церемонию премии Innovator Awards-2018





Дарья Жукова появилась на вручении премии в костюме насыщенного вишнёвого цвета, состоящего из длинной юбки с широким поясом и короткого жакета с рукавами и глубоким декольте. Наряд эффектно подчеркнул грудь и талию российской бизнесвумен. Стоит отметить, что не менее эффектный наряд выбрала для светского мероприятия 26-летняя модель Кара Дельвинь, она появилась на ковровой дорожке в костюме бренда David Koma.Премия Innovator Awards-2018 учреждена американским изданием The Wall Street Journal, церемония награждения проходит восьмой год подряд. В нынешнем году инноваторы получили свои награды в нью-йоркском Музее современного искусства 7 ноября.