В Лос-Анджелесе 28 ноября состоится премьера Mazda 3 новой генерации





Дизайн версии Mazda 3 четвёртой генерации будет выдержан в современном новом стиле KODO. Его воплощением стал концепт-кар Kai. Серьезно изменится облик авто. Линии кузова в данном случае станут более плавными. Также будет обновлена оптика, интерьер, радиаторная решётка. В салоне появятся новые эргономичные кресла, пересмотренная передняя консоль, цифровая панель приборов. В технической части произойдут важные изменения. Семейство Mazda 3 наделят новым бензиновым турбомотором SkyActiv-X на 190 л.с. В России новый агрегат вряд ли появится. В РФ предложат бензиновый 1,5-литровый «атмосферник» SkyActiv-G. Дополнительно для прочих рынков доступна будет дизельная вариация с двигателями SkyActiv-D.В салонах отечественных дилеров Mazda 3 третьей генерации сейчас доступна в кузове «хэтчбек», а также «седан». Седан Mazda 3 получит два мотора: 1,5-литровый на 120 л.с и 1,6-литровый на 104 л.с. Хэтчбек оснащается топовым мотором на 120 л.с., а также 6-диапазонным «автоматом». Расценки стартуют от 1,205 млн. руб. за седан, а также от 1,295 млн. руб. за хэтчбек.