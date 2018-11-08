Учёные назвали фактор, мешающий сбрасывать лишний вес





Учёные отмечают – для потери избыточного веса важно не только правильно питаться и заниматься физическими упражнениями. В последующем организм всё равно восполняет утраченные килограммы и сантиметры. Но при долговременной групповой поддержке это происходит гораздо медленнее либо вообще не происходит.Смысл методики заключается в следующем: люди, стремящиеся похудеть, собираются в группы по интересам. Участники таких групп часто между собой общаются, делятся достижениями или неудачами, новыми методиками в области похудения или советами специалистов. Долгосрочная поддержка единомышленников позволяет участникам групп избегать срывов и набора веса. Наибольший эффект наблюдают у групп, общающихся на протяжении одного – двух лет.По выводам учёных именно одиночество мешает людям бороться с лишним весом. Важна не только поддержка родных и близких, но и людей, объединённых общей целью.