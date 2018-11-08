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Учёные назвали фактор, мешающий сбрасывать лишний вес

В ходе исследований проводимых группой американских медицинских специалистов был выявлен неожиданный фактор, мешающий в борьбе с лишним весом. Они полагают, что желание справиться с этой проблемой в одиночку не даёт должного эффекта. Учёные пришли к выводу, что длительная групповая поддержка сможет помочь удержать достигнутый результат.

Учёные назвали фактор, мешающий сбрасывать лишний вес

Учёные отмечают – для потери избыточного веса важно не только правильно питаться и заниматься физическими упражнениями. В последующем организм всё равно восполняет утраченные килограммы и сантиметры. Но при долговременной групповой поддержке это происходит гораздо медленнее либо вообще не происходит.

Смысл методики заключается в следующем: люди, стремящиеся похудеть, собираются в группы по интересам. Участники таких групп часто между собой общаются, делятся достижениями или неудачами, новыми методиками в области похудения или советами специалистов. Долгосрочная поддержка единомышленников позволяет участникам групп избегать срывов и набора веса. Наибольший эффект наблюдают у групп, общающихся на протяжении одного – двух лет.

По выводам учёных именно одиночество мешает людям бороться с лишним весом. Важна не только поддержка родных и близких, но и людей, объединённых общей целью.



 
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Наука
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 16:15

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