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Голливудский актёр Оуэн Уилсон не желает видеть свою новорожденную дочь

Голливудский актёр Оуэн Уилсон отказывается от ребёнка, появившегося на свет от его бывшей возлюбленной. Мужчина даже не желает видеться со своей новорожденной дочерью.

Голливудский актёр Оуэн Уилсон не желает видеть свою новорожденную дочь

Недавно Оуэн Уилсон стал отцом в третий раз, его бывшая подруга Варуни Вонгсвирата родила от актёра девочку и назвала её Лилу. За несколько месяцев до рождения ребёнка по желанию мужчины был сделан ДНК-тест, результаты которого подтвердили, что актёр является биологическим отцом малышки. Однако после рождения девочки он не захотел с ней видеться, а также артист не поддерживает отношения с её матерью. Причина такого поведения мужчины не называется.

Оуэн Уилсон официально никогда не был женат, но он является отцом троих детей от разных женщин. Семилетнего сына Роберта воспитывает Джейд Дуэлл, четырёхлетнего Финна родила от актёра Кэролайн Линдквист, с ними молодой человек регулярно общается, а вот с новорожденной дочерью Лилу от Варуни Вонгсвирата он отказывается даже видеться.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 15:50

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