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В графе «предварительная дата родов» у Алены Савкиной указано 1 февраля

С тех пор, как зрители телепроекта «Дом-2» узнали о том, что Алена Савкина беременна от Ильи Яббарова, прошло уже более полугода. И уже меньше, чем через три месяца на свет появится прекрасный малыш, имя и фамилию которому будет давать ему мама.

Более того, девушка надеется, что кроме отчества сын не возьмет от своего отца ничего, так как Илья обладает не самыми лучшими человеческими качествами и несносным характером.

В графе «предварительная дата родов» у Алены Савкиной указано 1 февраля

А на днях в общении с Аленой Влад Кадони выяснил, что по предварительным прогнозам лечащего врача, родить она должна 1 февраля, однако эта дата не точная, и все еще может измениться.

Ведущий реалити-шоу обратил внимание на то, что у Савкиной за последние пару недель живот очень увеличился, и та подтвердила это. По ее словам, она даже волновалась, что размер плода не соответствует норме, но спустя несколько недель все изменилось, и сейчас становится ясно, что ребенок будет крупным.

Сейчас девушка полностью здорова, поскольку вовремя приходит на обследования и сдает все необходимые анализы, дабы вовремя определить проблему и разрешить нее. Так, к примеру, недавно она прошла тест на глюкозу.

В графе «предварительная дата родов» у Алены Савкиной указано 1 февраля

«Итак, мой срок 27 недель, и в конце прошлой недели я отправилась на очередной визит к врачу. В рамках визита мне нужно было сдать тест на глюкозу. Этот тест является обязательным на сроке 24-28 недель, чтобы определить, нет ли у женщины гестационного диабета. Собственно говоря, у нас анализ хороший, я очень рада - все показатели в норме», - рассказала беременная участница своим подписчикам.

Напомним, что Алену любят и поддерживают многие зрители телестройки, о чем свидетельствует ее вторая победа в голосовании «Участник месяца».



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 14:57

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