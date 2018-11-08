В графе «предварительная дата родов» у Алены Савкиной указано 1 февраля

«Итак, мой срок 27 недель, и в конце прошлой недели я отправилась на очередной визит к врачу. В рамках визита мне нужно было сдать тест на глюкозу. Этот тест является обязательным на сроке 24-28 недель, чтобы определить, нет ли у женщины гестационного диабета. Собственно говоря, у нас анализ хороший, я очень рада - все показатели в норме», - рассказала беременная участница своим подписчикам.





Более того, девушка надеется, что кроме отчества сын не возьмет от своего отца ничего, так как Илья обладает не самыми лучшими человеческими качествами и несносным характером.А на днях в общении с Аленой Влад Кадони выяснил, что по предварительным прогнозам лечащего врача, родить она должна 1 февраля, однако эта дата не точная, и все еще может измениться.Ведущий реалити-шоу обратил внимание на то, что у Савкиной за последние пару недель живот очень увеличился, и та подтвердила это. По ее словам, она даже волновалась, что размер плода не соответствует норме, но спустя несколько недель все изменилось, и сейчас становится ясно, что ребенок будет крупным.Сейчас девушка полностью здорова, поскольку вовремя приходит на обследования и сдает все необходимые анализы, дабы вовремя определить проблему и разрешить нее. Так, к примеру, недавно она прошла тест на глюкозу.Напомним, что Алену любят и поддерживают многие зрители телестройки, о чем свидетельствует ее вторая победа в голосовании «Участник месяца».