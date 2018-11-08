Супруга Елены Малышевой сбил автобус





Уточняется, что авария произошла в центре Москвы 6 ноября. Специалисты обнаружили у супруга Елены Малышевой сотрясение мозга и несколько ушибов. В пресс-службе управления ГИБДД Москвы уточнили, что по факту дорожно-транспортного происшествия уже проводится проверка. Также сообщается, что Игорь Малышев был госпитализирован. Сама телеведущая пока никак не комментирует произошедшее с ее мужем, на данный момент она находится на съемках.Напомним, Елена Малышева — ведущая телепрограмм «Жить здорово!» и «Здоровье», а ее супруг Игорь Малышев преподает в Московском государственном медико-стоматологическом университете.