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Супруга Елены Малышевой сбил автобус

Супруг известной телеведущей Елены Малышевой госпитализирован в Москве. Как стало известно, Игорь Малышев пострадал в результате наезда автобуса.

Супруга Елены Малышевой сбил автобус

Уточняется, что авария произошла в центре Москвы 6 ноября. Специалисты обнаружили у супруга Елены Малышевой сотрясение мозга и несколько ушибов. В пресс-службе управления ГИБДД Москвы уточнили, что по факту дорожно-транспортного происшествия уже проводится проверка. Также сообщается, что Игорь Малышев был госпитализирован. Сама телеведущая пока никак не комментирует произошедшее с ее мужем, на данный момент она находится на съемках.

Супруга Елены Малышевой сбил автобус

Напомним, Елена Малышева — ведущая телепрограмм «Жить здорово!» и «Здоровье», а ее супруг Игорь Малышев преподает в Московском государственном медико-стоматологическом университете.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:53

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