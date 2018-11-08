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Простой трюк Кейт Миддлтон и принца Уильяма портит фотографии папарацци

Кейт Миддлтон и принц Уильям придумали способ, как помешать назойливым папарацци сделать качественный снимок. Как и другие представители королевской династии, супружеская пара часто становится объектом преследования со стороны журналистов, что не может не раздражать герцога и герцогиню Кембриджских.

Простой трюк Кейт Миддлтон и принца Уильяма портит фотографии папарацци

Когда папарацци направляют объектив фотокамеры на принца Уильяма и Кейт Миддлтон, они просто начинают смотреть в разные стороны. Тем самым фотоснимок получается не лучшего качества, ведь королевская семья словно игнорирует присутствие журналистов, не обращая на них никакого внимания.

Противоположным образом ведут себя принц Чарльз и Камилла, будучи более взрослыми и зрелыми, они понимают, что через корреспондентов словно общаются со своим народом. Королевский репортер, часто фотографирующий герцогиню Корнуэльскую, отметил, что она всегда создает ощущение общности. У Камиллы обязательно найдется минута, чтобы посмотреть в объектив камеры, более того, она успевает запомнить почти все имена снимающих ее фотографов.



 
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ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 16:00

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