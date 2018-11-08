Простой трюк Кейт Миддлтон и принца Уильяма портит фотографии папарацци

Когда папарацци направляют объектив фотокамеры на принца Уильяма и Кейт Миддлтон, они просто начинают смотреть в разные стороны. Тем самым фотоснимок получается не лучшего качества, ведь королевская семья словно игнорирует присутствие журналистов, не обращая на них никакого внимания.Противоположным образом ведут себя принц Чарльз и Камилла, будучи более взрослыми и зрелыми, они понимают, что через корреспондентов словно общаются со своим народом. Королевский репортер, часто фотографирующий герцогиню Корнуэльскую, отметил, что она всегда создает ощущение общности. У Камиллы обязательно найдется минута, чтобы посмотреть в объектив камеры, более того, она успевает запомнить почти все имена снимающих ее фотографов.