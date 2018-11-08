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Производитель велосипедов Biomega представил миниатюрный четырёхместный электрокар

Инженеры компании Biomega представили миниатюрный четырёхместный электрокар. Датский производитель велосипедов назвал свой первый автомобиль в честь Сингапура - SIN.

Производитель велосипедов Biomega представил миниатюрный четырёхместный электрокар

Оболочка авто выполнена из армированного карбоном полимера. Она оснащается съемным и основным блоками батарей, передней стеклянной частью кузова, которая улучшает обзорность. В качестве базы используется абсолютно новая платформа. Речь идёт о плоском дне, на котором может уже быть навешен любой кузов, в пределах дозволенной массы. В свою очередь модуль АКБ реализован согласно уникальной схеме. Он обладает основной батареей и быстросъемным модулем.


В качестве силовой установки будут применяться четыре электромотора, которые встроены в ступицы колес. Их суммарная мощность составляет 82 л.с. Пока авто является только концептом, однако достаточно перспективным.



 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:40

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