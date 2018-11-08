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Не будет популярен даже у фанатов: Эксперт оценил гибкий смартфон от Samsung

Эксперт IT-индустрии Илья Ильин оценил гибкий смартфон от Samsung. Он отметил, что гаджет не будет популярен даже среди фанатов.

Не будет популярен даже у фанатов: Эксперт оценил гибкий смартфон от Samsung

Ильин в комментарии порталу Nation-news заявил, что концепт устройства был представлен шесть лет назад и пользователи уже давно ждали прорывное устройство от южнокорейских производителей. Разработчики сейчас показали, что могут создавать не только сгибающийся дисплей, но и работающие смартфоны с его применением. Они продемонстрировали интерфейс и дисплей, однако это не то, чего хотели потребители. Им необходим компактный смартфон, при помощи которого можно смотреть видео на большом экране и пользоваться интернетом. Для этих целей уже есть девайсы у того же Samsung и Apple. Скорее всего новый гаджет является демонстрацией будущих возможностей гаджетов. Из-за высокой стоимости смартфон не будет пользоваться популярностью. Вполне вероятно, что и сама компания не намерена выпускать в серийное производство устройства для нескольких тысяч самых преданных поклонников.

7 ноября компания Samsung рамках конференции Samsung Developer Conference 2018 в Сан-Франциско представила гибкий экран Infinity Flex. Также был показан прототип устройства с дисплеем диагональю 7,3 дюйма. Гаджет складывается пополам и в развернутом виде похож на небольшой планшет, в котором одновременно можно работать с тремя приложениями. Производители не называли сроков появления устройства на рынке. Также держатся в тайне название модели и ее характеристики. По данным инсайдеров, массовое производство должно начаться в ближайшие месяцы.



 
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Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 15:15

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