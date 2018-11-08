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Ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина на самом деле далеко не «худышка»

Несколько дней назад популярная ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина вернулась из небольшого отдыха, который проходил в Дубае. Целую неделю она вместе со своей семьей жила в шикарном отеле, купалась в бассейне, ходила в рестораны, а также посетила Международный музыкальный фестиваль «ПаРУС».

На своей странице в социальной сети Instagram теледива опубликовала пару снимков в купальниках, в очередной раз восхитив публику точеной фигурой без грамма лишнего жира. Однако, выяснилось, что в Дубае она, не ведая того, отдыхала со своими подписчиками, которые тайком засняли ее около бассейна и показали всем, как действительно она выглядит без фотошопа и фильтров.

Ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина на самом деле далеко не «худышка»

Так, в Сети появились фотографии, на которых Ксения стоит спиной к объективу и ее фигура далека от идеала, но сомневаться в том, что это действительно она, не приходится, поскольку на одной из них рядом была ее старшая дочь Маруся, а на второй - купальник точь-в-точь, как на фото в ее Instagram.

Увидев «шпионские снимки», многие поклонники Бородиной были разочарованы и чувствовали себя обманутыми, так как в своем микроблоге их любимица строит из себя женщину-идеала, а на самом деле имеет такие же недостатки, как и у многих из них.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 14:28

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