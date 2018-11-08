Ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина на самом деле далеко не «худышка»





На своей странице в социальной сети Instagram теледива опубликовала пару снимков в купальниках, в очередной раз восхитив публику точеной фигурой без грамма лишнего жира. Однако, выяснилось, что в Дубае она, не ведая того, отдыхала со своими подписчиками, которые тайком засняли ее около бассейна и показали всем, как действительно она выглядит без фотошопа и фильтров.Так, в Сети появились фотографии, на которых Ксения стоит спиной к объективу и ее фигура далека от идеала, но сомневаться в том, что это действительно она, не приходится, поскольку на одной из них рядом была ее старшая дочь Маруся, а на второй - купальник точь-в-точь, как на фото в ее Instagram.Увидев «шпионские снимки», многие поклонники Бородиной были разочарованы и чувствовали себя обманутыми, так как в своем микроблоге их любимица строит из себя женщину-идеала, а на самом деле имеет такие же недостатки, как и у многих из них.