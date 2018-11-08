В Ульяновске серийный Ил-76МД-90А совершил свой первый полет





Данное событие в Facebook прокомментировал Алексей Рогозин, являющийся вице-президентом по транспортной авиации ОАК. Он написал, что Ил-76МД-90А является вторым поколением военно-транспортных самолётов версии Ил-76.Серийное производство модернизированных авиалайнеров Ил-76МД-90А, оснащаемых новыми моторами, наладили на базе Ульяновского авиазавода. Раньше все самолеты версии Ил-76, а также заправщики Ил-78 строили в Ташкенте.