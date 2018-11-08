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У 23-летней звезды «Дома-2» Татьяны Графовой случился инсульт

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» 23-летняя Татьяна Графова чуть не слегла из-за инсульта.

Невзирая на то, что Татьяна пробыла на телепроете не очень долго, девушке все-таки удалось запомниться многим телезрителям своей активной жизненной позицией и ссорами с некоторыми участниками «Дома-2». Более того, даже отправившись за ворота, Графова старалась держаться на виду.

У 23-летней звезды «Дома-2» Татьяны Графовой случился инсульт

Девушка не только продолжала активно вести свои социальные сети, где рассказывала о своей личной жизни и с удовольствием комментировала все происходящее у ее бывших коллег по съемочной площадке. Впрочем, недавно Татьяна шокировала своих поклонников не самыми радостными новостями.

Как стало известно, бывшая участница реалити-шоу перенесла микроинсульт. И хотя врачам удалось вовремя оказать девушке помощь, от нежелательных последствий ей все-таки не посчастливилось уберечься.

«Из-за огромного количества работы я попала в больницу» - рассказала Татьяны Графова интернет-пользователям.


У 23-летней звезды «Дома-2» Татьяны Графовой случился инсульт

На данный момент экс-звезду телестройки «Дом-2» мучают проблемы с правой стороной тела и со сном. Каждое утро Татьяна вынуждена разрабатывать задетые инсультом нервы ноги и руки. Графова винит в случившемся работу и стресс, с которым ей просто не удалось совладать. Сейчас девушке необходимо пройти курс уколов и стараться находиться в состоянии покоя.

На днях Татьяна опубликовала у себя на страничке в Instagram пост, в котором призналась, что за этот период многое переосмыслила и начала беречь свое здоровье и нервы близких ей людей.

«Спасибо всем за поддержку! Сейчас со мной все хорошо! Сейчас меня окружил заботой любимый человек! Для меня это самое важное!» - подчеркнула Татьяна Графова в личном микроблоге.

Новость о том, что у 23-летней участницы «Дома-2» случился инсульт, буквально за несколько минут разлетелась по всем социальным сетям. По словам читателей, эта сообщение шокировало их, ведь Татьяна никогда не жаловалась на проблемы со здоровьем и всегда была веселая и улыбчивая.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:15

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