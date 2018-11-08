Розовый купальник Волочковой бесстыдно врезался в ее интимное место
Анастасия Волочкова напугала своих поклонников интимным местом. Балерина опубликовала видеоролик на официальной странице в Instagram, в котором подписчики с ужасом для себя увидели, как розовый купальник Волочковой врезается в ее интимную зону.
Некоторые поклонники с возмущением стали комментировать видео, полагая, что Волочкова специально раздвигала ноги, чтобы все увидели, как ее купальник плотно облегает интимное место. Иные подписчики пытались все свести к шутке, сообщив, что атака «пельмешком» удалась. Однако негатива было так много, что балерине пришлось закрыть возможность комментирования видео.
Но не одним интимным местом Волочковой оказались возмущены ее поклонники. Будто специально балерина сняла крупным планом свои стопы, изменившиеся из-за вальгусной деформации. Перегрузки, возникавшие во время репетиций, распластали переднюю часть стопы Анастасии Волочковой, из-за чего крайние плюсневые кости стали расходиться в разные стороны.
Некоторые поклонники с возмущением стали комментировать видео, полагая, что Волочкова специально раздвигала ноги, чтобы все увидели, как ее купальник плотно облегает интимное место. Иные подписчики пытались все свести к шутке, сообщив, что атака «пельмешком» удалась. Однако негатива было так много, что балерине пришлось закрыть возможность комментирования видео.
Но не одним интимным местом Волочковой оказались возмущены ее поклонники. Будто специально балерина сняла крупным планом свои стопы, изменившиеся из-за вальгусной деформации. Перегрузки, возникавшие во время репетиций, распластали переднюю часть стопы Анастасии Волочковой, из-за чего крайние плюсневые кости стали расходиться в разные стороны.
ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 14:19