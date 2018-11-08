Алла Пугачёва из-за плохого самочувствия не выступит на юбилейном концерте Агутина

Алла Борисовна поставила в известность поклонников, что она вынуждена отказаться от участия в юбилейном концерте Леонида Агутина, который пройдёт 10 ноября в спорткомплексе «Олимпийский». Пугачёва готовилась к выступлению, но самочувствие её подвело, и она вынуждена пропустить торжественный вечер по поводу 50-летия музыканта. Звезда искренне извинилась за сложившуюся ситуацию и с сожалением высказалась по поводу упущенной возможности.Поклонники Примадонны в комментариях к посту выразили своё беспокойство в связи с тревожным сообщением. Многие поинтересовались, с чем именно связано недомогание певицы, а также фанаты пожелали Алле Пугачёвой скорейшего выздоровления.